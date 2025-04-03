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Дома с гаражом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
СРОЧНО!!! Продам двухэтажный садовый дачный домик, в направлении д.Старое Янчино!!! Подъездн…
$3,700
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Параметры недвижимости в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь

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