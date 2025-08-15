Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лаздунский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Лаздунском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лаздуны 1, Беларусь
Дом
Лаздуны 1, Беларусь
Площадь 104 м²
--- Кирпичный дом в Лаздунах — уют и удобство рядом с природой! Продаётся просторный кирпи…
$8,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лаздунском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти