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Квартиры в Крупский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Крупский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Крупский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 2-комнатная квартира ❤️ Просторная, уютная двухкомнатная квартира в гор…
$16,500
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Параметры недвижимости в Крупский сельский Совет, Беларусь

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