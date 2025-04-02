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Продажа офисных помещений в Иваново, Беларусь

1 объект найдено
Офис 450 м² в Иваново, Беларусь
Офис 450 м²
Иваново, Беларусь
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Продам Торговые помещения/Склады/Офис площадь 450 кв.м., Брестская обл., г. Иваново, ул. Сов…
$50,000
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