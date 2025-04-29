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Дома в Гирковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гирковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гирковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продается просторный дом в живописной деревне Клайши! Ищете дом для большой семьи, вдали от …
$5,900
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Параметры недвижимости в Гирковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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