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Кафе и рестораны в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 037 м² в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 1 037 м²
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 037 м²
Количество этажей 2
ПродажаСтатус объекта - ресторанАдрес: Фанипольский с/с, д. Красная Горка (Координаты: 53.72…
$490,000
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