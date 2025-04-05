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Квартиры в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/21
Продается 2-х комнатная квартира в кирпичном 2-х этажном доме, на первом этаже по улице Танк…
$5,500
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Параметры недвижимости в Деревянчицкий сельский Совет, Беларусь

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