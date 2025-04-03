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Жильё в Докшицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Докшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Докшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Уютная дача в д.Вольберовичи на берегу озера. Общая площадь дома 93.5 м2. Дом построен из ка…
$19,500
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Параметры недвижимости в Докшицкий сельский Совет, Беларусь

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