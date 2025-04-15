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Дома с садом в Буйничском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Буйничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буйничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Выставлен на продажу жилой дом в д. Ракузовка Буйничский сельский совет. 8 километров от Мог…
$16,700
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Параметры недвижимости в Буйничском сельском Совете, Беларусь

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