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Коттеджи с садом в Буховичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Параметры недвижимости в Буховичском сельском Совете, Беларусь

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