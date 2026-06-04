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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Боровлянах, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Этаж 6/9
Сдается уютная однокомнатная квартира в аренду в живописном агрогородке Лесной, расположенно…
$400
в месяц
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