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MENINA GROUP

Испания, Altea
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Español, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
www.meninagroup.com
Об агентстве

Наша компания состоит из профессиональной, опытной и динамичной команды с общей целью: удовлетворить требования наших клиентов.

Целью компании является продвижение, покупка, продажа и строительство всех видов городской и сельской недвижимости.

Агентство с инновационными идеями и экспертными и динамичными профессионалами.

Услуги

У нас есть широкий спектр предложений недвижимости, включая новые и подержанные дома, виллы, квартиры и фермы по всей провинции, все с лучшими финансовыми гарантиями на рынке, и, если вам нужна ипотека, мы поможем вам и проконсультируем вас о том, как ею управлять.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:20
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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