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Таиланд, Пхукет
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ibgproperty.com/
Об агентстве

Наша компания — это одна из ведущих профессиональных агентств недвижимости на Пхукете, работающая с 2015 года. Мы не просто продаем квартиры — мы сопровождаем клиентов на каждом этапе пути: от первого звонка до получения ключей (и даже после).

 Что нас отличает:

Полное сопровождение: консультации, подбор недвижимости, проверка документов, юридическая поддержка, оформление сделки, регистрация в Земельном департаменте.
Аналитический подход: предоставляем клиентам расчеты доходности, инвестиционные модели, сравнения проектов, прогнозы по рынку.
Международный сервис: работаем с покупателями из Европы, СНГ, Азии; говорим на нескольких языках.
Широкая структура:
Собственные офисы в нескольких районах Пхукета, в Патайе и на Бали.
Отделы аренды, послепродажного обслуживания, девелоперских консультаций, управления недвижимостью.
Профессиональные юристы, аналитики, сопровождение в миграционных вопросах и налогообложении.
Надежность: тысячи успешных сделок, постоянные партнеры среди застройщиков, отличная репутация в профессиональном сообществе.
Мы стремимся не просто продать недвижимость — а стать для клиента надежным партнером на Пхукете. Нам важно, чтобы каждый клиент чувствовал уверенность, понимание и поддержку.

 

 

 

 

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 20:05
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Понедельник
09:00 - 22:00
Вторник
09:00 - 22:00
Среда
09:00 - 22:00
Четверг
09:00 - 22:00
Пятница
09:00 - 22:00
Суббота
09:00 - 22:00
Воскресенье
09:00 - 22:00
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Языки общения
English, Русский, Polski
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