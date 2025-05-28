Об агентстве

Наша компания — это одна из ведущих профессиональных агентств недвижимости на Пхукете, работающая с 2015 года. Мы не просто продаем квартиры — мы сопровождаем клиентов на каждом этапе пути: от первого звонка до получения ключей (и даже после).



Что нас отличает:



Полное сопровождение: консультации, подбор недвижимости, проверка документов, юридическая поддержка, оформление сделки, регистрация в Земельном департаменте.

Аналитический подход: предоставляем клиентам расчеты доходности, инвестиционные модели, сравнения проектов, прогнозы по рынку.

Международный сервис: работаем с покупателями из Европы, СНГ, Азии; говорим на нескольких языках.

Широкая структура:

Собственные офисы в нескольких районах Пхукета, в Патайе и на Бали.

Отделы аренды, послепродажного обслуживания, девелоперских консультаций, управления недвижимостью.

Профессиональные юристы, аналитики, сопровождение в миграционных вопросах и налогообложении.

Надежность: тысячи успешных сделок, постоянные партнеры среди застройщиков, отличная репутация в профессиональном сообществе.

Мы стремимся не просто продать недвижимость — а стать для клиента надежным партнером на Пхукете. Нам важно, чтобы каждый клиент чувствовал уверенность, понимание и поддержку.