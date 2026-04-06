Об агентстве

Elona Properties 17 - компания по недвижимости, основанная в феврале 2026 года во Влоре, Албания, руководствуясь четким видением и твердой приверженностью достижению совершенства в покупке и продаже недвижимости.

Работая на одном из самых быстрорастущих рынков недвижимости в Албании, наша компания извлекает выгоду из уникального географического разнообразия Vlora, предлагая исключительный спектр возможностей, включая приморские объекты, виды на горы, расположение на берегу реки и открытые ландшафты. Это разнообразие позволяет нам предоставлять индивидуальные решения, которые отвечают широкому спектру потребностей клиентов, будь то для проживания или инвестиций.

Elona Properties 17 в настоящее время работает как неотъемлемая часть юридической студии, возглавляемой лицензированным адвокатом с более чем 8-летним профессиональным опытом. Эта правовая база предоставляет нашим клиентам значительное преимущество, гарантируя, что каждая транзакция обрабатывается с точностью, прозрачностью и полным соблюдением законодательства. Мы также привносим солидный опыт в переговорах о недвижимости, предлагая клиентам безопасные и хорошо структурированные сделки.

Наш портфель включает в себя:

Апартаменты, расположенные в самых востребованных районах Uji i Ftohtë и Lungomare во Влоре

Отели, доступные для продажи

Ряд других активов недвижимости с сильным инвестиционным потенциалом

В настоящее время мы находимся в процессе создания профессиональной команды, состоящей из опытных агентов по недвижимости с сильными продажами и юридическими знаниями, с целью предоставления высококачественного обслуживания и долгосрочных отношений с клиентами.

Несмотря на то, что Elona Properties 17 находится на ранней стадии своего развития, компания неуклонно растет благодаря стратегии, основанной на профессионализме, честности и строгом соблюдении правовых стандартов.

До основания компании основатель приобрел ценный опыт работы в течение двух лет с Century 21 Marina, частью глобальной сети Century 21 в Албании.

Наша цель - расширить свое присутствие на международном уровне, создать широкую сеть контактов и переговоров через глобальные платформы, а также постоянно повышать наш опыт за счет участия в программах профессиональной подготовки за рубежом.