Elona Properties 17 - компания по недвижимости, основанная в феврале 2026 года во Влоре, Албания, руководствуясь четким видением и твердой приверженностью достижению совершенства в покупке и продаже недвижимости.
Работая на одном из самых быстрорастущих рынков недвижимости в Албании, наша компания извлекает выгоду из уникального географического разнообразия Vlora, предлагая исключительный спектр возможностей, включая приморские объекты, виды на горы, расположение на берегу реки и открытые ландшафты. Это разнообразие позволяет нам предоставлять индивидуальные решения, которые отвечают широкому спектру потребностей клиентов, будь то для проживания или инвестиций.
Elona Properties 17 в настоящее время работает как неотъемлемая часть юридической студии, возглавляемой лицензированным адвокатом с более чем 8-летним профессиональным опытом. Эта правовая база предоставляет нашим клиентам значительное преимущество, гарантируя, что каждая транзакция обрабатывается с точностью, прозрачностью и полным соблюдением законодательства. Мы также привносим солидный опыт в переговорах о недвижимости, предлагая клиентам безопасные и хорошо структурированные сделки.
Наш портфель включает в себя:
В настоящее время мы находимся в процессе создания профессиональной команды, состоящей из опытных агентов по недвижимости с сильными продажами и юридическими знаниями, с целью предоставления высококачественного обслуживания и долгосрочных отношений с клиентами.
Несмотря на то, что Elona Properties 17 находится на ранней стадии своего развития, компания неуклонно растет благодаря стратегии, основанной на профессионализме, честности и строгом соблюдении правовых стандартов.
До основания компании основатель приобрел ценный опыт работы в течение двух лет с Century 21 Marina, частью глобальной сети Century 21 в Албании.
Наша цель - расширить свое присутствие на международном уровне, создать широкую сеть контактов и переговоров через глобальные платформы, а также постоянно повышать наш опыт за счет участия в программах профессиональной подготовки за рубежом.
«Там, где юридическая экспертиза соответствует совершенству недвижимости»
Наши услуги
В Elona Properties 17 мы предоставляем полный спектр услуг в сфере недвижимости и права, предназначенных для обеспечения безопасного, прозрачного и эффективного обслуживания каждого клиента.
• Продажа и приобретение недвижимости
Мы предлагаем профессиональное руководство по покупке и продаже жилой, коммерческой и инвестиционной недвижимости, тщательно сопоставляя каждого клиента с наиболее подходящими возможностями на рынке Vlora.
• Международная поддержка клиентов
Мы специализируемся на оказании помощи иностранным покупателям, предоставляя полное руководство на протяжении всего процесса закупок в Албании, обеспечивая ясность, безопасность и соблюдение местного законодательства.
• Юридическая экспертиза и поддержка транзакций
Под руководством квалифицированного адвоката мы проводим тщательную юридическую проверку каждого имущества, обеспечивая четкие права собственности, надлежащую документацию и безрисковые транзакции.
• Переговоры о собственности и структурирование сделок
Мы представляем интересы наших клиентов на переговорах, обеспечивая выгодные условия и структурирование соглашений, которые являются как юридически обоснованными, так и финансово выгодными.
• Маркетинг недвижимости и экспозиция
Мы продвигаем недвижимость через целевые маркетинговые стратегии и международные платформы, максимизируя видимость и связывая продавцов с квалифицированными покупателями по всему миру.
• Инвестиционный консультант
Мы предоставляем стратегические консультации для инвесторов, ищущих возможности на растущем рынке недвижимости, включая квартиры, отели и проекты развития.
• Оценка недвижимости и анализ рынка
Наша команда предлагает точные оценки недвижимости и глубокое понимание рынка для поддержки принятия обоснованных решений.
• Документация и передача собственности
Мы управляем всеми административными и юридическими процедурами, обеспечивая плавную и соответствующую передачу права собственности.