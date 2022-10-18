СММ Investment Consulting Group
Черногория, Jadranski put bb, 85310 Budva, Montenegro
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2006
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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ОписаниеКомпания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре сервисного обслуживания этих направлений, а также инвестиционном консалтинге. Имея большой опыт, компания сегодня реализует его и в виде собственных девелоперских проектов. Главный приоритет работы CMM - глубокое и всестороннее понимание потребностей клиента и его предпочтений, что вместе с нашим богатым инвестиционным опытом, позволяет клиенту чувствовать себя защищенным и уверенным. Компания CMM Investment Consulting Group является уникальной черногорской компанией, которая за 15 лет своей работы стала компанией полного цикла: от создания идеи и концепции объекта недвижимости, до его строительства и реализации.
УслугиНаша компания, заботясь о своих клиентах, оказывает полный спектр сопроводительного сервиса: Услуги по юридическому оформлению сделки Услуги по сервисному обслуживанию приобретенной недвижимости Туристические услуги и организация отдыха Услуги по аренде яхт, автомобилей Услуги по инвестиционному консалтингу Услуги по бизнес консалтингу
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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