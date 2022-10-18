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СММ Investment Consulting Group

Черногория, Jadranski put bb, 85310 Budva, Montenegro
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СММ Investment Consulting Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.cmm-montenegro.com
Описание
Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре сервисного обслуживания этих направлений, а также инвестиционном консалтинге. Имея большой опыт, компания сегодня реализует его и в виде собственных девелоперских проектов. Главный приоритет работы CMM - глубокое и всестороннее понимание потребностей клиента и его предпочтений, что вместе с нашим богатым инвестиционным опытом, позволяет клиенту чувствовать себя защищенным и уверенным. Компания CMM Investment Consulting Group является уникальной черногорской компанией, которая за 15 лет своей работы стала компанией полного цикла: от создания идеи и концепции объекта недвижимости, до его строительства и реализации.
Услуги
Наша компания, заботясь о своих клиентах, оказывает полный спектр сопроводительного сервиса: Услуги по юридическому оформлению сделки Услуги по сервисному обслуживанию приобретенной недвижимости Туристические услуги и организация отдыха Услуги по аренде яхт, автомобилей Услуги по инвестиционному консалтингу Услуги по бизнес консалтингу
Наши агенты в Черногории
Danijel Svitlica
Danijel Svitlica
515 объектов
Агентства рядом
Estate Monte Group
920 объектов

Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории.

Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года.

Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими официальные разрешения на строительство, и сдавшими в эксплуатацию предлагаемые нами Объекты.

Мы экономим Ваше время и бережём Ваши деньги. Все операции с нашей компанией – гарантированное отсутствие рисков – юридическая чистота объектов обеспечена.

ADRIATIC SEA EXPERT
1 объект
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
Westhill Property D.O.O
643 объекта

Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.   

На рынке недвижимости Черногории с 2008 года База недвижимости – свыше 1500 объектов Высококвалифицированные сотрудники 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
A place In Montenegro
303 объекта

A place In Montenegro предлагает комплексные и профессиональные услуги в области продажи и маркетинга недвижимости, исследования рынка и консультирования по проектам.

Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

KaraTau

Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

 

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

 

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

 

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.

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