СММ Investment Consulting Group

Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории.

Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года.

Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими официальные разрешения на строительство, и сдавшими в эксплуатацию предлагаемые нами Объекты.

Мы экономим Ваше время и бережём Ваши деньги. Все операции с нашей компанией – гарантированное отсутствие рисков – юридическая чистота объектов обеспечена.