ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Realting.com
Агентства
Banali.am
Banali.am
Армения, 247-248, st. 2 Sasna Tsrer, Yerevan, RA
;
Поделиться с помощью:
Facebook
Vkontakte
Telegram
Twitter
Linkedin
Копировать ссылку
Banali.am
Недвижимость
Агенты
Напишите нам
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2021
Языки общения
English, Русский
Дома
Смотреть все 1 объект
Особняк 4 спальни
Ереван
6 Количество комнат
2 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 3
€ 464,988
Наши агенты в Армении
Сона Варданян
1 объект
Ищите
Объекты
на Realting.com
Перейти