Villas for sale in Orihuela, Spain

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387 properties total found
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Villa 2 room villa
La Zenia, Spain
2 bath
70 m²
€ 189,900
Villa 2 room villa
Cabo Roig, Spain
2 bath
68 m²
€ 99,000
Villa 3 room villa
Villa Martin, Spain
2 bath
85 m²
€ 147,500
Villa 3 room villa
Mil Palmeras, Spain
3 bath
130 m²
€ 580,000
Villa 3 room villa
La Zenia, Spain
2 bath
84 m²
€ 340,000
Villa 3 room villa
La Zenia, Spain
3 bath
159 m²
€ 395,000
Villa 4 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
4 bath
197 m²
€ 1,050,000
Villa 3 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
3 bath
194 m²
€ 1,050,000
Villa 3 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
4 bath
156 m²
€ 845,000
Villa 2 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
2 bath
92 m²
€ 700,000
Villa 3 room villa
Entre Naranjos, Spain
2 bath
106 m²
€ 359,000
Villa 3 room villa
La Zenia, Spain
2 bath
111 m²
€ 385,000
Villa 4 room villa
Entre Naranjos, Spain
3 bath
144 m²
€ 429,000
Villa 3 room villa
Entre Naranjos, Spain
3 bath
109 m²
€ 314,900
Villa 3 room villa
La Zenia, Spain
2 bath
153 m²
€ 375,000
Villa 4 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
4 bath
336 m²
€ 1,290,000
Villa 4 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
2 bath
240 m²
€ 360,000
Villa 2 room villa
Cabo Roig, Spain
2 bath
79 m²
€ 275,000
Villa 3 room villa
Villa Martin, Spain
2 bath
94 m²
€ 309,000
Villa 2 room villa
Villa Martin, Spain
2 bath
79 m²
€ 275,000
Villa 4 room villa
Villa Martin, Spain
3 bath
157 m²
€ 437,000
Villa 4 room villa
Villa Martin, Spain
3 bath
180 m²
€ 235,000
Villa 2 room villa
Villa Martin, Spain
2 bath
100 m²
€ 290,000
Villa 3 room villa
Villa Martin, Spain
3 bath
117 m²
€ 330,000
Villa 3 room villa
Villa Martin, Spain
4 bath
166 m²
€ 389,000
Villa 3 room villa
Villa Martin, Spain
2 bath
103 m²
€ 229,000
Villa 4 room villa
Mil Palmeras, Spain
3 bath
250 m²
€ 500,000
Villa 9 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
7 bath
550 m²
€ 950,000
Villa 5 room villa
Dehesa de Campoamor, Spain
4 bath
256 m²
€ 1,040,000
Villa 2 room villa
La Zenia, Spain
2 bath
130 m²
€ 235,000
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