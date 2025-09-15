  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building

Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building

Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28830
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Stany Zjednoczone
od
$25,819
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Centar, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,056
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,113
Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje