  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28594
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Stany Zjednoczone
od
$25,819
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,212
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$211,250
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmen…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje