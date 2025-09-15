  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$123,229
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28836
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Jednosoban stan 48.19m2 u manjoj stambenoj zgradi. Lokacija: Ludvika Kube -Zagorič. SALE!!! One-room apartment 48.19m2 in a smaller residential building. Location: Ludvika Kube - Zagorič.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$880
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$126,750
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, Stany Zjednoczone
od
$166,653
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$411
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$129,097
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$123,229
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$82,153
Prodaje se manji jednosoban stan od 35m2 u Venturi Park-u. Stan je istočno orjentisan i odlično struktuiran. Plaćanje: avansno Rok završetka: oktobar 2024 godine
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, na petom (od sest) spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 44m2, na drugom spratu stambene zgrade, u ulici 4. Jula, u Podgorici.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se r…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje