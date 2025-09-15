  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići

Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići

Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28812
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax on real estate transactions. The complex has a reception, swimming pool, gym, sauna and cafeteria.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,799
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$224,160
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,699
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$211,250
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$293,403
Furnished apartment for sale in Momišići. The apartment has 125 m2, it is designed as a duplex and is sold furnished. It is located on the 4th floor of a building with an elevator and whose entrance is regularly maintained. The apartment is oriented to the east, it is bright and spacious
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 76m2, na trećem spratu stambene zgrade, u Bloku 5. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, kupatilo, ostava i dvije terase. Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a ispred zgrade je dostupan…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Izdaje se lijepo opremljen, dvosoban stan, od 92m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novije gradnje koja po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje