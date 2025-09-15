  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat

Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,873
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28791
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Trosoban nov, neuseljen duplex stan od 120m2 nalazi se u Tivtu. Odlikuje se privatnošću, otvorenim pogledom na more, svježim vazduhom i dvije velike terase. Ispred zgrade je jedno parking mesto. Stan se nalazi iznad crkve Svetog Antonija, na 4. spratu zgrade bez lifta.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$404,896
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment in Igalo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,844
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,873
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje