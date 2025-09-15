  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Domek Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Domek Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28464
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Sa bočne strane: Dvosoban stan sa posebnim ulazom – idealan za izdavanje ili odvojeni životni prostor. Podrum: Praktičan prostor za odlaganje. Plac je potpuno ograđen, kultivisan i nudi mir, privatnost i dosta prostora za uživanje na otvorenom. Kuća posjeduje građevinsku dozvolu i upisana je u katastar, što omogućava uredan prenos vlasništva i podizanje kredita. Nalazi se u mirnoj i porodičnoj zoni, idealnoj za svakodnevni život. U blizini su svi važni sadržaji – škole, prodavnice, javni prevoz, kao i brza veza sa ostalim djelovima grada. Pogodna za veće porodice, višečlano domaćinstvo ili kombinaciju stanovanja i izdavanja.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Chata Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,257
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
Chata Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528,125
Państwo przegląda
Domek Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$533,993
Na prodaju kuća površine 200 m2, u Donjim Kokotima, sagrađena na placu od 1200 m2. Kuća ima četiri spavaće sobe. Prodaje se namještena. Pored kuće nalazi se ljetnjikovac površine 40 m2,  a u dvorištu je bazen 8 x 4 m. Dvorište je ograđeno , a u njemu se nalazi parking prostor za 6 do 8 automobila
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Pokaż wszystko Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sob…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje