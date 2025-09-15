Domek House, 350m2, Zlatica - FOR RENT

  1. Realting.com
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,819
;
10
ID: 28668
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. The house is located in an excellent location, near all the amenities necessary for everyday life - near the elementary school "Dragisa Ivanovic". It is rented out for a long period of time, with a mandatory deposit in the amount of one month's rent! Petar Abramovic - real estate agent.

Miami, Stany Zjednoczone
Inne kompleksy
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,291
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje vel…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Pokaż wszystko Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
A luxuriously furnished house for rent, covering an area of 360m2, located in Gorica C. Layout: Basement: office, laundry room, toilet, and garage with one parking space. Ground floor: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, terrace, and toilet. First floor: en…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528,125
JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
