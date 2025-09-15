Domek Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dvije spavaće sobe. Kuća je u cjelosti renovirana i odlično održavana. Predstavlja odličnu priliku za investiciju i izdavanaje u toku sezone. Zahtjev za legalizaciju je uredno predat.