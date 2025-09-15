  1. Realting.com
  Domek Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Domek Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
;
8
ID: 28441
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Stany Zjednoczone
  Region / Państwo
    Floryda
  Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  Miasto
    Miami

O kompleksie

Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten. 📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor; 🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža. Struktura kuće: 🏠 Prizemlje (50 m²): Ulazni prostor – 11,3 m² Kuhinja s trpezarijom – 18,4 m² Kupatilo – 4,5 m² Spavaća soba – 12 m² Hodnik – 4 m² 🏠 Sprat (potkrovlje) – 26,5 m² Kuća je izgrađena 2018. godine i nedavno renovirana korišćenjem materijala visoke kvalitete. Potpuno je opremljena svim neophodnim kućanskim aparatima. U sklopu objekta nalazi se i vinski podrum. 📐 Površina placa: 170 m² 🌿 Dvorište: uređen vrt sa pejzažnim dizajnom 🅿 Parking: kameno popločano parking mjesto 🔖 Legalizacija: Objekat trenutno nije legalizovan, ali je kompletna dokumentacija predata na vrijeme. Legalizacija je u toku, a status cijene je formiran u skladu s trenutnim stanjem. Napominjemo da u ovom dijelu naselja još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP).

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Państwo przegląda
Domek Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
