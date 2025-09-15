Domek Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten.
📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor;
🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža.
Struktura kuće:
🏠 Prizemlje (50 m²):
Ulazni prostor – 11,3 m²
Kuhinja s trpezarijom – 18,4 m²
Kupatilo – 4,5 m²
Spavaća soba – 12 m²
Hodnik – 4 m²
🏠 Sprat (potkrovlje) – 26,5 m²
Kuća je izgrađena 2018. godine i nedavno renovirana korišćenjem materijala visoke kvalitete. Potpuno je opremljena svim neophodnim kućanskim aparatima. U sklopu objekta nalazi se i vinski podrum.
📐 Površina placa: 170 m²
🌿 Dvorište: uređen vrt sa pejzažnim dizajnom
🅿 Parking: kameno popločano parking mjesto
🔖 Legalizacija: Objekat trenutno nije legalizovan, ali je kompletna dokumentacija predata na vrijeme. Legalizacija je u toku, a status cijene je formiran u skladu s trenutnim stanjem. Napominjemo da u ovom dijelu naselja još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP).
