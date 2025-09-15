  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Domek Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Domek Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28560
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se na trecem spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Chata Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645,486
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Państwo przegląda
Domek Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Pokaż wszystko Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, Stany Zjednoczone
od
$533,993
For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sob…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,291
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje vel…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje