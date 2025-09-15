  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Domek Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Domek Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,526
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28568
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se lijepo opremljena trosobna kuca, povrsine 135m2, na placu od 600m2, u naselju Murtovina, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Kuca se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke. Dobro je povezana sa glavnim saobraćajnicama i nalazi se u blizini svih sadržaja neophodnih za život. Izdaje se na duzi vrmeneski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
Chata Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Chata House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$305,139
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Państwo przegląda
Domek Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,526
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Pokaż wszystko Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chata Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$305,139
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is comple…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$305,139
Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti o…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostor…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje