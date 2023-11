Dubaj, Emiraty Arabskie

od €3,00M

Poddaj się: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers ma przyjemność zaprezentować apartament z 4 sypialniami, położony w MBR City, znany jako The ORB Tower. ORB Tower by District One oferuje mieszane apartamenty na nabrzeżu, ze wspaniałymi widokami na okolicę i majestatyczną panoramę miasta, rezydencje będą oceniać całe twoje życie Udogodnienia i wyposażenie; 4 sypialnie 5 kąpieli Nieumeblowane BUA; 4649 Sqft Walk-in-closet Biuro Pokój proszkowy Pralnia Lobby, winda i poczekalnia Ubieranie się Gniazdo i punkt sprzedaży detalicznej Siłownia Plac zabaw dla dzieci Wypoczynek i park Restauracja i kawiarnia Obszar grilla Basen Supermarket i strefa zakupów Zielone otoczenie School & Institute Sala wspólnoty Centrum fitness Tor do biegania, joggingu i jazdy na rowerze Lokalizacja w pobliżu; Business Bay – 10 minut Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju – 15 minut Dubai World Trade Center – 15 minut Burj Al Arab – 20 minut Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju – 30 minut Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284