Luxury villa in a premium residence Lagoons Venice with a beach close to the autodrome and a polo club, Damac Lagoons, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €461,703

Poddaj się: 2026

Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i DLD. - Pomoc w uzyskaniu VNZH. - Nasza firma jest wyłącznym partnerem niezawodnych programistów. - Wysokiej jakości i uczciwe usługi z obsługą klienta. - Wybór najbardziej płynnych obiektów. - Pomoc w odsprzedaży i zysku. Elitarna kamienica z luksusowym wystrojem wnętrz w Damac Hills 2. Mieszkańcy Werony będą mieli dostęp do wszystkich udogodnień: basen z falami, kino pływające, kawiarnia, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci, gigantyczna szachownica, amfiteatr, farma, bieżnie, ścieżka rowerowa, boiska do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki nożnej, boisko do krykieta, centrum fitness, otwarta siłownia, korty tenisowe i tenis stołowy, park paintballowy. Lokalizacja: - 15 minut – Jumeirah Village Circle. - 25 minut – Dubai Investment Park. - 30 minut – Madinat Jumeirah. - 35 minut - Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju. - 37 minut – Mall of the Emirates. Zakup kamienicy w Weronie będzie opłacalną opcją dla inwestorów, którzy chcą otrzymywać pasywny dochód. Rentowność projektu wynosi 6,5 %. Plan płatności: 20% - zaliczka 50% - w budowie 30% - po zakończeniu Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!