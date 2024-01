Mercer House

Dubaj, Emiraty Arabskie

Czy od dawna interesują Cię inwestycje? Zainwestuj natychmiast w GWARANCJĘ DOCHODU w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! - Gwarantowany dochód z wynajmu średnio 11%. - Sprzyjający klimat podatkowy 0% na własność i wynajem. - Ochrona inwestorów przez organy nadzorcze RERA i DLD. - Pomoc w uzyskaniu VNZH. - Nasza firma jest wyłącznym partnerem niezawodnych programistów. - Wysokiej jakości i uczciwe usługi z obsługą klienta. - Wybór najbardziej płynnych obiektów. - Pomoc w odsprzedaży i zysku. Unikalne apartamenty w Creek Vistas Heights w okolicy Sobha Hartland Układ apartamentów zapewnia przestronny salon w połączeniu z jadalnią, nowocześnie wyposażoną kuchnią i łazienką z pierwszorzędną instalacją wodną. Panoramiczne okna sięgające od podłogi do sufitu i przestronne balkony z widokiem na kanał Dubaju. Creek Vistas Heights będzie miał do dyspozycji szeroką gamę nowoczesnych udogodnień, w tym: basen z miejscem do relaksu i opalania, nowoczesną siłownię, miejsce do grillowania, place zabaw i boiska sportowe, prywatny parking. Lokalizacja: Creek Vistas Heights – część rozwiniętego podmiejskiego obszaru Sobha Hartland. Kompleks znajduje się w pobliżu autostrad Ras Al Khor Road i Al Ain Road, co pozwala szybko dostać się do dowolnej części Dubaju. Popularne obszary emiratu, takie jak Downtown Dubai, Business Bay i Nad Al Sheba, znajdują się 10 minut jazdy od hotelu. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się około 15 minut jazdy od hotelu. Plan płatności: 10% - rezerwacja 50% - 10% po 3, 12, 15, 24 i 30 miesiącach od rezerwacji 40% - po zakończeniu Zwrot z inwestycji w obszarze Sobha Hartland szacuje się na 5,4% rocznie. Inwestycje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie jednym z najbardziej istotnych obszarów. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!