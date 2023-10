Dubaj, Emiraty Arabskie

od €161,215

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Elitz by Danube znajduje się na pierwszorzędnym obszarze w rozwiniętej społeczności JVC. Kompleks stanie się atrakcją architektoniczną w tym obszarze. Elitz to bliźniacza wieża z lokalami mieszkalnymi, handlowymi i handlowymi. Jumeirah Village Circle jest jedną z najpopularniejszych społeczności w Dubaju. JVC oferuje wiele opcji mieszkaniowych, konkurencyjne ceny i żywe doświadczenia życiowe. Ta społeczność rodzinna zapewnia mieszkańcom wiele korzyści, w tym dogodną lokalizację, dostęp do różnych opcji rozrywki i wielu obiektów sportowych, a także innych udogodnień. Infrastruktura: - przedszkole; - kino; - mini klub; - strefa rekreacyjna; - sauna; - centrum SPA; - salon kosmetyczny; - sala fitness; - miejsce do grillowania; - plac zabaw i basen; - basen; - minigolf; - kort tenisowy; - « inteligentny dom »; - parking. Lokalizacja: - Blisko przystanków autobusowych; - Blisko centrów handlowych; - Blisko szkoły; - Blisko przedszkola; - Widok na miasto; - Widok na park / ogród. ZALECENIE EKONOMICZNE: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. PRACUJ PLUSY Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Dubaju! Konsultacja jest bezpłatna!