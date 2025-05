Kompleks mieszkalny Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE

Coventry Gardens jest ucieleśnieniem elegancji i harmonii, gdzie sztuka architektury spełnia naturalne piękno, tworząc przestrzeń, gdzie luksus spotyka komfort. Przestronne wnętrza, zaprojektowane we współczesnym stylu, uzupełnione panoramicznym widokiem na zielone ogrody, wypełniają dom atmosferą pokoju.

Coventry Gardens stworzyło idealne warunki do życia całej rodziny. Tutaj każdy znajdzie własną przestrzeń - od stylowych studio do przestronnych apartamentów z 1-2 sypialniami, gdzie każdy szczegół wnętrza podkreśla komfort i estetyczną przyjemność. Przestronne układy, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i panoramiczne szyby tworzą atmosferę komfortu i wolności. Ciesz się zarówno chwilami rodzinnymi jak i prywatnością w spokojnym, inspirującym środowisku. Otoczony malowniczymi ogrodami i zielonymi alejami projekt oferuje mieszkańcom możliwość korzystania z przyrody w samym sercu miasta. Spacer wzdłuż cienistych ścieżek, mieć rodzinny piknik lub po prostu cieszyć się ciszą i świeżym powietrzem. Wszystko tutaj ma na celu uczynić życie pełnym komfortu i przyjemności. Mieszkańcy kompleksu mają dostęp do nowoczesnej siłowni, bieżni, basenu z rekreacji i saloniki. Dla dzieci, istnieją obszary zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić i bezpiecznie. W pobliżu znajdują się restauracje z różnorodnymi kuchniami, gdzie można podziwiać kulinarne arcydzieła i przyjemną atmosferę.

Basen

Plac zabaw dla dzieci

Tor biegania

Salon na dachu

Siłownia

Obszary fitness

Zielone przestrzenie

Ogród

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Urządzenia:

5% - przy rezerwacji

15% - 30 dni po rezerwacji

64% - podczas budowy (1% miesięcznie przez 64 miesiące)

16% - w momencie realizacji projektu

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Ten kompleks mieszkalny idealnie położony w Dubaju zapewnia szybki dostęp do głównych atrakcji Dubaju. Tylko 15- 20 minut - i znajdziesz się u stóp słynnego Burj Khalifa, Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju, magiczny Miracle Garden lub stylowy Dubai Hills Mall. Jednocześnie kompleks zapewnia prywatność z gwaru miasta, pozostając w bliskim sąsiedztwie najważniejszych miejsc.