Mieszkanie w nowym budynku Prestiżowe Apartamenty nad Morzem w Palm Jumeirah

Luksusowe Apartamenty nad Morzem na Palm Jumeirah w Dubaju

Doświadcz najwyższego poziomu luksusu dzięki tym ekskluzywnym rezydencjom nad morzem na kultowej Palm Jumeirah w Dubaju. Każdy dom oferuje oszałamiające panoramiczne widoki na Zatokę Arabską, starannie zaprojektowane wnętrza i przestronne układy, które łączą elegancję z komfortem. Wybrane jednostki posiadają prywatne baseny, zagospodarowane tarasy oraz okna od podłogi do sufitu, tworząc płynne połączenie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Mieszkańcy mają dostęp do światowej klasy udogodnień, w tym 50-metrowego basenu, nowoczesnych obiektów fitness i wellness, prywatnego kina oraz salonów towarzyskich, wszystko to zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stylu życia na poziomie resortu w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Dubaju.

Apartamenty na sprzedaż na Palm Jumeirah w Dubaju znajdują się zaledwie 2 minuty od The Boardwalk, 5 minut od Atlantis The Palm, 10 minut od The Pointe, 15 minut od Nakheel Mall, 15 minut od Dubai Marina i 20 minut od Dubai Harbour. Kluczowe punkty orientacyjne, takie jak Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall i Burj Khalifa znajdują się w odległości 25–30 minut, a międzynarodowe lotniska w Dubaju i World Central są łatwo dostępne, łącząc luksusowe życie z maksymalną łącznością.

Ten projekt oferuje luksusowe życie nad morzem na Palm Jumeirah w Dubaju, z oszałamiającymi panoramicznymi widokami, prywatnymi basenami i światowej klasy udogodnieniami. Mieszkańcy korzystają z łatwego dostępu do największych atrakcji, zakupów, restauracji i kluczowych punktów miasta.

Udogodnienia obejmują 50-metrowy basen, w pełni wyposażone centrum fitness, strefy spa i wellness, prywatne kino, salony towarzyskie oraz zagospodarowane przestrzenie na świeżym powietrzu, zapewniające maksymalny relaks i luksusowy styl życia.

DXB-00289