Kompleks mieszkalny BEACHFRONT LIVING BY SELECT GROUP / Six Sense Residences

Six Senses Residences by Select Group - Palm Jumeirah, Dubaj.

ZEA 's First - Ever Six Senses Branded Residential Experience.

4 do 5 Penthouses Sypialnia, Sky Villas & Signature Villas

Przegląd projektu:

Six Senses Residences on Palm Jumeirah redefined well-driven luksus życia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Opracowany przez Select Group we współpracy z światowej sławy Six Senses Hotels Resorts Spas, jest to rzadka okazja do posiadania markowej rezydencji, która wykorzystuje współczesną architekturę, naturalny design i holistyczne zasady życia.

Położony na zachodnim Crescent Palm Jumeirah, ośrodek i rezydencje oferują wysoki styl życia na wyspie, w parze z legendarną gościnnością Six Senses, dostęp do światowej klasy udogodnień wellness i niezrównany widok na otwarte morze, Skyline i Palm.

Ceny od

🟥 4 Bedroom Sky Villas ~ 308 m ² od 2.500.000 €

🟦 5 Sypialnia Podpis Villas ~ 1.310 m ² od 30.000.000 €



Zakończenie: Q2.2028

Silna aprecjacja kapitałowa i ekskluzywne odwołanie własności.

Residence Cechy:

Projektant wnętrza mieszają naturalne tony i zrównoważone materiały.

Wysokie tarasy z prywatnymi basenami (dla willi i willi).

Sufity o podwójnej wysokości, szklane okna podłogowe.

Inteligentna automatyzacja domu, energooszczędne systemy.

Prywatne wejścia, wysokie układy prywatności.

W pełni wyposażone kuchnie z urządzeniami typu top-tier (Gaggenau lub równoważne).

Sześć zmysłów styl życia i udogodnienia:

Sześć Senses Spa: ponad 60 000 m ² wellness i biografów.

Kryte i odkryte baseny z pokładami relaksu.

Sala gimnastyczna, studio jogi, krioterapia, klinika długowieczności i salon IV.

Organiczne fine- restauracji i soków barów.

Prywatne kino, salon cygar i biblioteka.

Concierge, valet, sprzątanie, chef- on-call

Prywatny dostęp do plaży i pełne uprawnienia resort.

Lokalizacja - West Crescent, Palm Jumeirah

5 min do Atlantis & Nakheel Mall

15 min do Dubaju Marina & JBR

20 min do centrum Dubaj & Burj Khalifa

30 min do międzynarodowego lotniska w Dubaju

Taksówka wodna do Dubaju Harbour & Bluewaters

Dla kogo to jest: