Kompleks mieszkalny New duplex apartments in a complex with a wide range of services Residences Du Port, Dubai Marina, UAE

Résidences Du Port jest pierwszym projektem mieszkalnym pod marką Autograph Collection Marriott International w prestiżowym Dubai Marina. Więcej niż tylko rezydencje, są to zupełnie nowe standardy życia na nabrzeżu, inspirowane duchem francuskiej Riwiery, łączące elegancję, wyrafinowanie i wyjątkowe usługi światowej klasy. Każdy dzień w Résidences Du Port jest wypełniony nienaganną usługą Autograph Collection Residences. Tutaj znajdziesz atmosferę hotelu premium z pełnym zakresem usług: od wsparcia concierge do ekskluzywnych usług à la carte, które tworzą idealne środowisko dla luksusowego, beztroskiego życia. Projekt oferuje wyjątkowy zestaw udogodnień podpisu. Majestatyczne lobby wita mieszkańców z atmosferą inspirowaną elitarnymi rezydencjami na południu Francji i Monako. Stylowe salony są idealne zarówno dla osobistego relaksu i nieformalnych spotkań. Zanurz się w świecie kina bez opuszczania kompleksu. Prywatne kino stanie się twoim osobistym portalem do innych wszechświatów, gdzie rodzą się niezapomniane doświadczenia. Współpracujący obszar i sala konferencyjna zapewniają miejsce na produktywne spotkania robocze i biznesowe. Na tarasie elegancki basen jest idealnym miejscem na relaks w słońcu. Centrum odnowy biologicznej obejmuje studio jogi, luksusowy kompleks spa z sauną parową i sauną. Dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek, jest nowoczesna siłownia i symulator golfa. Istnieje również bezpieczny i przytulny pokój zabaw dla dzieci - dobrze przemyślane miejsce dla najmłodszych mieszkańców.

Dodatkowe możliwości

Résidences Du Port oferuje znacznie więcej niż tylko luksusowe zakwaterowanie - to zaproszenie do strzeżonej społeczności z przywilejami na skalę globalną. Właściciele rezydencji otrzymują status Gold Elite w Marriott Bonvoy, najbardziej prestiżowym programie lojalnościowym w branży turystycznej. Daje to dostęp do ponad 7000 hoteli i kurortów na całym świecie w 130 krajach, w tym ekskluzywne oferty i specjalne stawki. Mieszkańcy otrzymują priorytetowe rezerwacje i specjalne warunki w wybranych hotelach Marriott, jak również wyłączny dostęp do Ritz- Carlton Yacht Collection rejsów.

Cechy mieszkania

Apartamenty w ofercie od 1-3 sypialnie, do duplexes i penthouses. Wnętrza wykonane są z naturalnych materiałów, kuchnia wyposażona jest w wbudowane urządzenia Smeg, a łazienki wyposażone są w wysokiej jakości urządzenia sanitarne Gessi. Duplexes z tarasami, prywatnych ogrodów i jacuzzi zapewniają poczucie prywatności i komfortu, podczas gdy penthouses są prawdziwymi dziełami sztuki: unikalne, indywidualnie zaprojektowane przestrzenie z niezrównanym widokiem na Dubai Marina z bezpośrednim prywatnym dostępem do nabrzeża.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Mieszkańcy są oferowane usługi 1st klasy, aby każdy dzień tutaj łatwe i bezproblemowe. Będziesz wspierany przy rezerwacji biletów lotniczych, w tym lotów prywatnych, a także wydrukować karty pokładowe. Zorganizowane zostaną transfery, wynajem samochodów, wycieczki golfowe, rezerwacje restauracji, wizyty w spa i salonach piękności, wycieczki, teatr i imprezy rozrywkowe. Zawsze można polegać na pomocy w zakupach, zamówienia kwiatów, dostawy paczek, jak również w przygotowaniu i koordynacji swojego ruchu. Bezpieczeństwo zapewnia całodobowa ochrona. Dodatkowo, za opłatą, usługa à la carte jest dostępna, zaprojektowany, aby uczynić swoje życie codzienne jeszcze bardziej komfortowe: dostawa i zakup produktów, pranie chemiczne, pralnia i niestandardowe usługi krawieckie, opieka nad samochodem, wynajem sprzętu, organizacja imprez i pakowanie paczek. Dostępne są również prywatne trenerki, usługi tłumaczeniowe, zabiegi w domu spa, nianie i opieka nad dziećmi, pieszczoty dla zwierząt domowych i pielęgnacji, pielęgnacja roślin, sprzątanie i utrzymanie miejsca zamieszkania podczas Twojej nieobecności.