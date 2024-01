Wykwintne apartamenty w nowym kompleksie The Central Downtown! Idealna opcja do zamieszkania i inwestycji! Rata bez odsetek!



Rok realizacji: IV kwartał 2026



Infrastruktura: boisko do koszykówki, miejsce na grilla, kolorowa fontanna, plac zabaw dla dzieci, minigolf, kino plenerowe, paddle tenis, tenis stołowy, basen, wspinaczka skałkowa, klub sportowy, jacuzzi, sala do jogi, siłownia, ścieżka do joggingu.



Lokalizacja:

5 do 15 minut do: Dubai Miracle Garden, Dubai Autodrome, Jumeirah Village Circle, Arabian Ranches

15 do 20 minut do: hotelu Burj Al Arab, centrum handlowego Mall of The Emirates, Palm Jumeirah

20 do 25 minut do: Burj Khalifa, Dubai Mall, międzynarodowego lotniska w Dubaju



Plan płatności:

Zaliczka 20%

8% - 12 miesięcy od rezerwacji

72% - po dostarczeniu przedmiotu na poziomie 1% przez 3 lata (72 płatności)



Zdobądź katalog inwestora - po prostu napisz na czacie lub zadzwoń!