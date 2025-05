Kompleks mieszkalny New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE

Oak Yard Residences by One Yard jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, gdzie natura i technologie łączą się, tworząc przestrzeń dla komfortowego i harmonijnego życia. Architektura projektu inspirowana jest środowiskiem naturalnym: naturalne materiały to udy w elewacjach i wykończeniach wnętrz, a każda rezydencja jest wyposażona w przestronny taras, pozwalający mieszkańcom poczuć komunikację z naturą bez opuszczania domu. Dzięki systemowi "Smart Home" można kontrolować oświetlenie, klimat i zasłony za pomocą przycisku, który sprawia, że życie codzienne jest jeszcze bardziej wygodne.

Dla tych, którzy cenią aktywny styl życia, kompleks oferuje nowoczesne obszary fitness: od cardio i treningu siłowego do TRX, pilates i joga. Basen nieskończoności z wygodnymi salonami stanie się ulubionym miejscem relaksu po pracowitym dniu, a uzdrowiska z tradycyjną i podczerwieni sauną pozwolą na ponowne naładowanie baterii. Praca i rozwój są tak przyjemne jak rekreacji tutaj - Green Business Lab, w tym obszar współpracy, Zoom pokoje, hale wykładowe i zdrowy bar, jest specjalnie stworzony w tym celu.

Kompleks jest przemyślany do ostatniego szczegółu: apartamenty mają najwyższej jakości materace poduszki, zapewnienie wysokiej jakości snu, a dla dzieci, istnieje unikalny plac zabaw Bioliving, gdzie mogą badać świat bezpiecznie. Mieszkańcy mogą korzystać z przytulnych barbecue, malownicze zielone parki i relaksująca atmosfera premium przestrzeni mieszkalnej. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - czy to komfort, styl czy doskonała jakość życia!

Ułatwienia:

nieskończoność basen i obszary wypoczynkowe

5 obszarów fitness: cardio, trening siłowy, TRX, pilates, joga

dwa sauny: tradycyjne i podczerwieni

Green Business Lab współpracuje z pokojami zoom, sale wykładowe i zdrowy bar

Obszar zabaw dla dzieci biologicznych

barbecue area i rekreacji

Zakończenie - IV kwartał 2026 r.

Plan płatności 10 / 50 / 40

Cechy mieszkania

Niemiecki & Włoski wykończenie; Semi wyposażone w opcję w pełni umeblowane

Palm Jumeirah - 15 minut

Burj Al Arab - 22 minuty

Burj Khalifa - 20 minut

Lotnisko - 30 minut

Dubai Mall - 20 minut

Lokalizacja i pobliska infrastruktura