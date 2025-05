Kompleks mieszkalny New complex Golf Grove with a swimming pool, panoramic views and a club, Dubai Production city, Dubai, UAE

Golf Grove to kompleks mieszkalny, który oferuje elegancką architekturę, wyrafinowany design i przemyślane do ostatniego szczegółu rezydencje z wykończeniem premium. Przestronne tarasy prywatne pozwalają cieszyć się poranną kawę, widoki malowniczych pól golfowych, hialiny wodnej i centrum Dubaju. To miejsce, gdzie spokój i luksus łączą się z dynamicznym tempem życia, tworząc niezrównaną atmosferę.

Projekt oferuje swoim mieszkańcom wyjątkowy poziom komfortu i szeroki wybór udogodnień premium. Kompleks oferuje saunę na dachu z zapierającym dech w piersiach widokiem, a także luksusowy basen na szczycie budynku, gdzie można odświeżyć i cieszyć się odosobnioną atmosferą. Obszar jogi na świeżym powietrzu jest idealny do ćwiczeń na świeżym powietrzu, pozwalając na zebranie go razem. Możesz spędzić wieczory w przytulnym grillu z bliskimi i drogim lub w stylowym klubie, specjalnie stworzony do rekreacji i komunikacji.

Outdoor poszukiwacze przygód docenią nowoczesną siłownię, wyposażoną w zaawansowane urządzenia fitness oraz specjalnie zorganizowaną zewnętrzną strefę fitness. Na zewnątrz kino pozwoli cieszyć się ulubionym oglądaniem filmów, tworząc naprawdę magiczną atmosferę.

Wyjątkowy styl życia, pełen komfortu, odosobnienia i przywilejów premium, czeka na Ciebie. To twoja szansa, aby stać się częścią ekskluzywnej społeczności, cieszyć się zapierające dech w piersiach widoki i prowadzić swój wymarzony styl życia.

Ułatwienia:

kino zewnętrzne

sauna na dachu i basen

obszar jogi

tarasy prywatne

klub i siłownia

grill

centrum fitness

Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Wyposażona kuchnia

Stacja metra - 10 minut

Expo City - 12 minut

Dubai Hills Mall - 12 minut

Dubaj Marina - 14 minut

Palm Jumeirah - 15 minut

Międzynarodowe Lotnisko Al Maktoum - 20 minut

Lokalizacja i pobliska infrastruktura