Kompleks mieszkalny New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE

Wynwood jest ucieleśnieniem luksusu, stylu i wyjątkowego komfortu na jednej z najbardziej potencjalnych wysp Dubaju - Dubaju. Projekt Wynwood oferuje wyrafinowane rezydencje z 1-4 sypialniami, w tym ekskluzywne apartamenty dwupoziomowe. Wszystkie apartamenty są w pełni wyposażone w designerskie meble, co pozwala na niezwłoczne wprowadzenie lub rozpoczęcie otrzymywania kosztów wynajmu. To idealne rozwiązanie dla życia i inwestycji. Każdy element projektu jest przemyślany do ostatniego szczegółu. Na dachu znajduje się basen z widokiem na dach i taras opalający. Zielony dziedziniec krajobrazowy tworzy uczucie naturalnej oazy. Dla rodzin z dziećmi, są obszary zabaw i oddzielny basen dla dzieci. Fani sportu będą zachwyceni przestronną siłownią i salą fitness. Jest jacuzzi i odkryty taras jogi dla całkowitego relaksu.

Wynwood otwiera również atrakcyjne możliwości inwestycyjne, w tym wysoki dochód z najmu, a także możliwość otrzymania złotej wizy ZEA, czyniąc projekt szczególnie atrakcyjnym dla zagranicznych nabywców i inwestorów, chcąc naprawić kapitał na jednym z najszybciej rozwijających się rynków nieruchomości na świecie.

Ułatwienia:

Basen nieskończoności na dachu

Basen dla dzieci

plac zabaw

nowoczesna siłownia

joga outdoor

centrum fitness

jacuzzi

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Wszystkie meble są wliczone

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Dubaj Wyspy są godne uwagi dla doskonałej dostępności transportu: zaledwie 5 minut do klubu jachtowego, plaże, pola golfowe i mariny, 15 minut do międzynarodowego lotniska i zaledwie 20 minut do Burj Khalifa i centrum Dubaju. To idealne połączenie odosobnienia, bliskości natury i łatwego dostępu do biznesu i życia kulturalnego megapolis.