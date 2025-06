Kompleks mieszkalny The Central Downtown

Unikalne możliwości inwestycyjne w Dubaju nieruchomości

Położony w samym sercu Arjan, Dublin, Central Downtown jest charakterystyczny mieszany-wykorzystanie rozwoju redefiniowania miasta życia w jednym tętniącym życiem 7-akrowym centrum. Jego cztery wieże oferują nowoczesne studia i 1 do 3-pokojowe apartamenty, catering do zróżnicowanego stylu życia w Dubaju.

To, co wyróżnia tę społeczność, to jej główna lokalizacja, na szczycie rozrzuconego centrum handlowego, dzięki czemu terapia detaliczna jest tylko odjazdową windą.

Poza centrum handlowym, mieszkańcy będą cieszyć się szeregiem udogodnień, od najnowocześniejszych centrów fitness po ogrody na dachu z widokiem na miasto. Życie jest podwyższone, a wszystko, czego pragniesz, jest o krok od ciebie.

Studio apartamenty na sprzedaż

Rozmiary wahają się od 465 m2 do 548 m2.

1 Sypialnia apartamenty na sprzedaż

Rozmiar od 676 m2 do 1,021 m2.

2 Sypialnie apartamenty na sprzedaż

Rozmiary wahają się od 1,124 m2 do 1,457 m2.

3 Sypialnie apartamenty na sprzedaż

wielkość od 2,225 m2.

Rekreacja & Rozrywka

Dziedzina niekończących się możliwości powyżej hangaru detalicznego, gdzie ponad 200.000 kw. bezproblemowo zintegrowane udogodnienia zaspokajają wszystkie potrzeby.

Wellness & Fitness

Health Club, Jacuzzi, Joga Room, Open Air Gymnasium, Jogging Track.

Wspólnota i kultura

Salon piękności, centrum biznesowe, centrum opieki dziennej, sala wielofunkcyjna, przebieralnia, rodzinne miejsce siedzące, kiosku spożywczego, sala modlitewna.

Przyroda i spokój

Organic Farm, Rainforest, Zen Garden, Dog Park, Golf Simulator.

Jego skrupulatnie leczona przestrzeń uosabia ponadczasową elegancję. Wnętrza tego rozwoju wywołują nowe wyżyny wyrafinowania z kolorową paletą zdominowaną przez eleganckie odcienie szarości i uspokajające ziemskie chłodne tony, tworząc obfitą atmosferę.

Posiada wykwintne kulki i kamienie, które wznoszą każdą przestrzeń do formy sztuki, tworząc estetycznie nowoczesny urok.