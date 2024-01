Apartament w najnowszej inwestycji AARK Residence! W szybko rozwijającej się dzielnicy Dubai Land! Panoramiczne widoki na gminę i miasto! Nieoprocentowane raty! Idealne do zamieszkania, inwestycji i wynajmu!



Infrastruktura: lobby, basen, sala fitness, plac zabaw dla dzieci, ogrody krajobrazowe, miejsca parkingowe, ochrona 24/7.



Lokalizacja:

3 minuty do Centro

5 minut do centrum handlowego Dubai Outlet Mall

10 minut do centrum Global Village

15 minut do Sheikh Zayed Road

20 minut do centrum Dubaju, Dubai Mall, Burj Khalifa



Plan płatności:

10% - zaliczka

40% - w budowie

50% - po dostarczeniu przedmiotu



Napisz lub zadzwoń, opowiemy Ci o wszystkich szczegółach zakupu nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udostępnimy katalog inwestorski!