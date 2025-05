Kompleks mieszkalny New Ruby Residence with swimming pools and fitness areas, JVC, Dubai, UAE

Ruby to projekt firmy Binghatti, która oferuje wyrafinowane studia i przestronne apartamenty z 1-3 sypialniami. Każdy szczegół w Ruby jest przemyślany do ostatniego szczegółu, aby stworzyć atmosferę doskonałego stylu. Naturalne materiały najwyższej jakości są stosowane we wnętrzach - promienisty marmur, ciepłe drewno i szkło podłogowe, które wypełnia przestrzeń naturalnym światłem. Jest to miejsce, gdzie luksus i przytulność łączą harmonijnie, a otwarte układy tworzą uczucie nieskończonej przestrzeni.

Ruby jest starannie przemyślaną koncepcją życia, gdzie każda minuta jest pełna komfortu. Ciesz się najlepszymi udogodnieniami: basenem nieskończoności dla dorosłych, basenem dla dzieci, specjalnie wyposażoną strefą jogi, nowoczesnymi pomieszczeniami fitness, ścieżką joggingową oraz stylową salonem na świeżym powietrzu. Możesz zachować kondycję, cieszyć się momentami odosobnienia i spędzić czas z ukochanymi w przytulnej atmosferze tutaj.

Ułatwienia:

wewnętrzne i zewnętrzne obszary fitness

baseny dla dzieci i dorosłych

tor biegania

obszar jogi

plac zabaw dla dzieci

Zakończenie - IV kwartał 2025 r.

Plan płatności: 70 / 30.

Cechy mieszkania

Wyłącznie z wyposażeniem kuchennym

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Unikalna lokalizacja zapewnia wygodny dostęp do wszystkiego, czyniąc życie w Dubaju jasnym i tętniącym życiem. Circle Mall, Dubai Marina, i głównych autostrad miasta, takich jak Al Khail Road i Sheikh Mohammed bin Zayed Road, są kilka minut, co pozwala dostać się do centrum miasta, plaż i innych zabytków szybko.