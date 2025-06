Kompleks mieszkalny New complex of apartments with private swimming pool Samana Resorts close to Downtown Dubai and Dubai Marina, IMPZ (Production City), Dubai

Samana Resorts jest projektem mieszkalnym w samym sercu dynamicznej dzielnicy Dubai Production City. Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne. Każdy element rezydencji jest przemyślany do ostatniego szczegółu, aby dać Ci poczucie przytulności, estetyki i absolutnego komfortu. Częściowe umeblowanie łączy wygodę ukończonego zakwaterowania i swobodę wyboru w dekoracji wnętrz idealnie do smaku. Dla tych, którzy doceniają prywatność i komfort, projekt oferuje apartamenty z prywatnymi basenami, które są idealne do relaksu przez cały dzień.

Każdy dzień jest pełen spokoju i harmonii. Mieszkańcy mogą zrelaksować się przy basenie nieskończoności, cieszyć się spacery w zielonych ogrodach, i spędzić czas w przytulnym salonie. Dla tych, którzy lubią aktywny styl życia, są nowoczesne centra fitness i tor joggingu, zbudowany przez malownicze krajobrazy, saunę i centrum spa. Istnieje około-zegar usługi concierge dla maksymalnej wygody mieszkańców. Terytorium kompleksu jest pochowany w verdure, tworząc atmosferę spokoju i świeżości, gdzie można cieszyć się spacery na zewnątrz i rekreacji. Fani filmu zobaczą wartość w zewnętrznym kinie, które stanie się idealnym miejscem na rodzinne wieczory i spotkania z przyjaciółmi. Istnieje również nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Istnieje miejsce na grilla dla imprez i przytulne spotkania na zewnątrz.

Ułatwienia:

prywatny basen w każdym mieszkaniu

usługi konsjerża na okrągło

dużo zieleni

duży taras przy basenie i jacuzzi

kino zewnętrzne

plac zabaw dla dzieci

centrum fitness

grill

Basen dla dzieci

łaźnia parowa i sauna

tor biegania

Zakończenie - 2. kwartał 2028 r.

Wyposażenie i wyposażenie w domu

Półprodukty umeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Produkcja w Dubaju Miasto jest dynamicznie rozwijającym się obszarem o dogodnej lokalizacji blisko Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych obszarów Dubaju. Oferuje dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w tym biurowce, kompleksy mieszkalne, sklepy, kawiarnie i restauracje, co czyni go idealnym dla życia i pracy. Tutaj powstają idealne warunki dla rodzin: szkoły, przedszkola, placówki medyczne i place zabaw dla dzieci. Miasto produkcyjne jest atrakcyjne dla inwestorów ze względu na przystępne ceny nieruchomości i wysoki potencjał wydajności.