Dubaj, Emiraty Arabskie

od €32,00M

TO JEST KWADRAT MARQUISE 5 minuty od centrum handlowego Dubai 7 minuty od dworca kolejowego U - p minuty od Burj KAG Europejski WEWNĘTRZNY Laminowane na zamówienie drzwi europejskie -; Uchwyty Wespoke - o luksusowej matowej czarnej powierzchni; Na zamówienie Wysokiej jakości włoskie płytki. KUCHNIA Indywidualny projekt kuchni z wszechstronną mieszanką materiałów; Сompozytowe blaty kamienne i osłona przeciwbryzgowa o wysokim - kwarc końcowy; W pełni zintegrowany górny obszar SIEMENS - Urządzenia Funkcja - Oświetlenie pod jednostką ścienną STOSA Włoski - produkowany szafki i jednostki ścienne p Europejski - LED - oświetlenie wytwarzane w sposób ciągły; LEGRAND - Przełączniki i gniazda świateł; Cat. 6 Okablowanie z telewizorem, telefonem i punktami danych do najważniejszych pokoi recepcyjnych i sypialni. WSPÓLNE OBSZARY Witamy lobby recepcyjne z konsjerżem na zamówienie - licznik 24 - Usługa godzinowego bezpieczeństwa Odwiedzający - S Winda pasażerska i 1 Podnoszenie usług UDOGODNIENIA Jedzenie i napoje Outlety Podium - Basen poziomy z dziećmi i # 39; s Pula Stan - - - Kunstgymnasium Health Club Wielofunkcyjny sąd na świeżym powietrzu Dzieci i # 39; s Obszar gry KWADRAT MARQUISE JEST W NAJBARDZIEJ WYSOKIM - PO MIEJSCU W DUBAJU Będzie to serce przyszłości miasta -, co czyni go przekonującym jeden Możliwość inwestycyjna. Plac Marquise znajduje się przy ulicy Burj Khalifa w słynnej dzielnicy Burj Khalifa. Niezwykła lokalizacja znajduje się zaledwie kilka minut od najwyższego budynku na świecie i głównych dzielnic biznesowych - oraz dzielnic finansowych, w tym wiodącego centrum biznesowego na Bliskim Wschodzie, Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju ( DIFC ). p