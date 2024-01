Dubaj, Emiraty Arabskie

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Ekskluzywny apartament z 2 sypialniami w HIILS PARK Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Wiesz, jak inwestować z zyskiem! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Hills Park – nowy projekt mieszkaniowy od światowej sławy dewelopera z UAE Emaar Properties. Otoczony restauracjami, sklepami, rozrywką i obiektami społecznościowymi. Łączy nowoczesny elegancki design i maksymalną praktyczność dla wygody najemców. Wszystkie rodzaje rezydencji obejmują pralnię, przestronny salon i kuchnię z jadalnią na otwartym planie. Dzięki panoramicznym oknom mieszkańcy kompleksu będą mogli podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na horyzont nadmorskiej dzielnicy Dubai Marina, a także kwitnącą zieleń społeczności. Unikalny design poprawia poczucie przestronności i tworzy atmosferę harmonii i spokoju. KLUCZOWE ZALETY: miejsce do grillowania i jadalnie na zewnątrz; pokłady do jogi i opalania; otwarty obszar fitness; w pełni wyposażona siłownia; baseny dla dorosłych i dzieci; otwarty plac zabaw dla dzieci. SZCZEGÓLNIE MIEJSCA: 5 minut – Dubai Hills Golf Club z 18-dołkowym polem, akademią golfową, siłownią i innymi udogodnieniami; 10 przedszkoli – 15 minut –, a także szkoły 15 minut – Burj Al Arab, Burj Khalifa, The Dubai Mall, Business Bay i Dubai Marina, Sufouh Beach, Kite Beach i Jumeirah Beach; 20 minut – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ZABAWKI INWESTYCYJNE W PARKU HIILS: Średnia ROI przekracza 5,3%. Możliwość uzyskania wizy rezydenta ZEA dla siebie i członków rodziny na 3 lata lub 5 lat ( w zależności od wartości nieruchomości ) z możliwością przedłużenia. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!