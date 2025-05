Kompleks mieszkalny New Flora Isle Beach Front Residences with a private beach and a spa center, Dubai Islands, Dubai, UAE

Flora Isle Beachfront Rezydencje jest unikalny kompleks mieszkalny, który nadaje nowe znaczenie koncepcji luksusowego życia na wybrzeżu. Naturalne piękno śnieżno-białe plaże i nowoczesny luksusowy design wzajemnie się uzupełniają tutaj. Przestronne apartamenty i penthouses z 1, 2 i 3 sypialnie są budowane przy użyciu materiałów premium, uzupełnione przez wyrafinowane wnętrza i okna sufitowe z widokiem na ocean. Każda przestrzeń jest starannie przemyślana, aby stworzyć atmosferę komfortu, inspiracji i całkowitego relaksu.

Flora Isle Beachfront Mieszkańcy to idealne miejsce dla tych, którzy szukają równowagi między odosobnieniem a aktywnym życiem. Kompleks jest otoczony bujną zielenią i oferuje swoim mieszkańcom dostęp do udogodnień premium: przestronny basen, nowoczesne centrum fitness, ogrody i saloniki. Położony na terytorium Dubaju, Flora Wyspa idealnie łączy nowoczesny styl architektoniczny z naturalną harmonią, tworząc unikalne środowisko dla życia i rekreacji. Możesz cieszyć się nie tylko spokojem oceanu, ale również wyłącznym dostępem do rozrywki i obiektów sportowych tutaj.

Ułatwienia:

prywatna plaża

basen z widokiem na ocean

nowoczesne centrum fitness

centrum spa

odkryty salon i tereny zielone

Zakończenie - 1. kwartał 2028 r.

Plan płatności

50 / 50 (20% przy rezerwacji)

Cechy mieszkania

Meble są wliczone

Korzyści

Dochody projektu pochodzą z 5,6%.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Flora Isle Beachfront Rezydencje znajduje się w samym sercu Dubaju Dubaju dużych skali projektu, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych atrakcji miasta. W pobliżu znajduje się luksusowa marina jachtu, Dubai Islands Mall i kompleksy sportowe. Dla tych, którzy lubią aktywny styl życia, w pobliżu znajduje się klub golfowy. A droga do międzynarodowego lotniska Dubaj zajmie tylko 18 minut. Flora Isle Beachfront Rezydencje oferuje nie tylko dom nad morzem - to nowy standard życia, gdzie natura i miasto łączą się w jednej przestrzeni, tworząc idealne warunki dla harmonijnego i tętniącego życiem życia.