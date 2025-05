Kompleks mieszkalny Azizi Ruby

Apartamenty w ekskluzywnym kompleksie mieszkaniowym Azizi Ruby w Jumeirah Village Circle (JVC)! Mnóstwo udogodnień! Wysoka jakość wykończenia! Umeblowana kuchnia! Mieszkania na życie i inwestycję! Wysoki zwrot z inwestycji! Znajdziemy mieszkanie z korzystnym oprocentowaniem kredytu hipotecznego lub planem ratalnym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich! Udogodnienia: basen, siłownia, kino, plac zabaw dla dzieci, klub i wiele innych. Lokalizacja: Azizi Ruby otoczony jest głównymi arteriami komunikacyjnymi, takimi jak Al Khail Road i Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, zapewniającymi szybki dostęp do głównych obszarów Dubaju. - 11 minut - plaża Sufouh; - 11 minut - Mall of the Emirates; - 12 minut - Palma Jumeirah; - 13 minut - Marina w Dubaju; - 15 minut - Burj Khalifa, centrum Dubaju; - 25 minut – Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju (DXB); - 28 minut - Al Maktoum International (DWC). O dostępności dostępnych apartamentów poinformujemy na życzenie! Opowiemy Ci wszystko o zakupie nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!