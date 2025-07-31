  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Condor Golf Links 18

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$166,108
9
ID: 24517
Data aktualizacji: 16.01.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    15

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Русский

Piękne apartamenty w projekcie Condor Golf Links 18 w Dubai Sport City! Spektakularne widoki na legendarne pole golfowe ELS! Rozwinięta infrastruktura! Dogodna lokalizacja! Mnóstwo udogodnień! Na całe życie i na inwestycję! Wybierzemy mieszkania z korzystną stawką kredytu hipotecznego lub ratalnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!

Udogodnienia: przestronne lobby, dwa baseny bez krawędzi, kompleksy sportowe, strefa spa i jogi, place zabaw, kino na świeżym powietrzu, zielone oazy , wysokie sufity i wiele więcej.

Lokalizacja:
W pobliżu znajdują się majestatyczny stadion międzynarodowy, The Els Club, Football Academy, Sports Park i ICC Academy, blisko biur korporacyjnych. W pobliżu nowoczesnych udogodnień mieszkalnych znajdują się liczne sklepy, parki, restauracje i kawiarnie. Z Sheikh MBZ Road można dojechać bezpośrednio do pobliskich atrakcji, takich jak Dubai Autodrome, Dubai Marina, Media City, Palm Jumeirah, Burj Al Arab i międzynarodowe lotnisko Al Maktoum.

- do Dubai Butterfly Garden i Dubai Autodrome - 9 min;
- do Global Village - 13 min;
- do Dubai Marina - 15 min;
- do międzynarodowego lotniska w Dubaju - 23 min.

Dostępność Będziemy udostępniamy bezpłatne apartamenty na życzenie!
Poinformujemy Cię o wszystkim dotyczącym zakupu nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
