Kompleks mieszkalny Condor Golf Links 18

Piękne apartamenty w projekcie Condor Golf Links 18 w Dubai Sport City! Spektakularne widoki na legendarne pole golfowe ELS! Rozwinięta infrastruktura! Dogodna lokalizacja! Mnóstwo udogodnień! Na całe życie i na inwestycję! Wybierzemy mieszkania z korzystną stawką kredytu hipotecznego lub ratalnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!



Udogodnienia: przestronne lobby, dwa baseny bez krawędzi, kompleksy sportowe, strefa spa i jogi, place zabaw, kino na świeżym powietrzu, zielone oazy , wysokie sufity i wiele więcej.



Lokalizacja:

W pobliżu znajdują się majestatyczny stadion międzynarodowy, The Els Club, Football Academy, Sports Park i ICC Academy, blisko biur korporacyjnych. W pobliżu nowoczesnych udogodnień mieszkalnych znajdują się liczne sklepy, parki, restauracje i kawiarnie. Z Sheikh MBZ Road można dojechać bezpośrednio do pobliskich atrakcji, takich jak Dubai Autodrome, Dubai Marina, Media City, Palm Jumeirah, Burj Al Arab i międzynarodowe lotnisko Al Maktoum.



- do Dubai Butterfly Garden i Dubai Autodrome - 9 min;

- do Global Village - 13 min;

- do Dubai Marina - 15 min;

- do międzynarodowego lotniska w Dubaju - 23 min.



Dostępność Będziemy udostępniamy bezpłatne apartamenty na życzenie!

Poinformujemy Cię o wszystkim dotyczącym zakupu nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń do nas, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!