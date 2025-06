Kompleks mieszkalny New Terra Heights Residence with swimming pools and a mini golf course close to the airport and Expo 2020, Expo City, Dubai, UAE

Terra Heights to projekt mieszkaniowy, stworzony dla tych, którzy cenią sobie nowoczesny komfort, wygodę lokalizacji i harmonię z naturą. Kompleks składa się z czterech wyrafinowanych budynków, otaczających dwa przytulne podwórze. Przestronne apartamenty z 1-2 sypialniami są godne uwagi dla eleganckiej konstrukcji i wygodny układ. Okna podłogowe wypełniają pokoje naturalnym światłem i otwierają malownicze widoki na dziedziniec i dynamiczną powierzchnię Expo City. Terra Heights oferują doskonałą okazję do stworzenia wymarzonego domu. Apartamenty w tym projekcie nie są umeblowane, dając pełny zakres swojej wyobraźni i osobisty dotyk do dekoracji wnętrz. Ale dla Państwa wygody, każde mieszkanie jest już wyposażone w nowoczesne urządzenia. To połączenie wolności w dekoracji i gotowości do komfortowego życia sprawia, że projekt jest idealnym wyborem dla tych, którzy cenią osobowość i wygodę.

Terra Heights oferuje udogodnienia, które tworzą idealne warunki dla komfortowego i aktywnego życia. Basen dla dzieci i dorosłych stanie się idealnym miejscem do wypoczynku i wypoczynku rodzinnego. Istnieją bezpieczne i jasne place zabaw dla dzieci. Fani sportu docenią nowoczesną i w pełni wyposażoną siłownię i jogę, gdzie można naładować baterie i zebrać je razem. Działalność uzupełniają przestronne boiska sportowe i pole golfowe - wszystko to da każdemu członkowi rodziny jasne momenty i impuls. Dla tych, którzy lubią gromadzić się ze swoimi bliskimi, kompleks ma miejsce na grilla. Wielofunkcyjne pokoje staną się idealnym miejscem na spotkania, wydarzenia, lub tylko ciepłą komunikację z sąsiadami.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

place zabaw dla dzieci

sala gimnastyczna

obszar jogi

grunty sportowe

mini golf

grill

wielofunkcyjne pokoje

Zakończenie - 1. kwartał 2029 r.

Plan płatności: 80 / 20.

Cechy mieszkania

W pełni wyposażone kuchnie

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Expo City Dubai to wyjątkowe miejsce, gdzie zaawansowane technologie i komfort wpadają na siebie tworząc harmonijną przestrzeń dla życia, pracy i relaksu. Expo City, położony w centrum rozwijającego się obszaru Dubai South, znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od słynnego centrum wystawowego Expo 2020. Obszar ten wyróżnia się wygodną dostępnością transportu ze względu na bliskość stacji metra, głównych autostrad, i Al Maktoum International Airport, dzięki czemu podróżowanie po mieście i poza jego granice bardzo wygodne. Jedną z głównych cech Expo City jest przyjazność dla środowiska i obfitość zielonej przestrzeni. Przestronne parki, szlaki spacerowe i ekologiczna infrastruktura tworzą idealne warunki do życia w harmonii z naturą. Obszar oferuje również szeroki wachlarz możliwości wypoczynku: nowoczesne kompleksy sportowe, place zabaw i przestrzenie kulturalne. W pobliżu znajdują się malownicze plaże, takie jak Creek Harbour i Palm Jebek Ali, co czyni obszar idealnym miejscem na weekend i wypoczynek.